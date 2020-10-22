على طريقته الخاصة.. محمد فراج يحتفل بعيد ميلاد نبيل عيسى والأخير يرد

هنأ الفنان محمد فراج الفنان نبيل عيسى بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"فراج" مجموعة صور له برفقة نبيل، وعلق عليهم قائلاً:"مش محتاج أتكلم كتير عن العشرة والصداقة والأخوة اللى بينى و بين الراجل ده ربنا يديمها، هو عارف غلاوته و معزته عاملة

إزاى، كل سنة وإنت طيب يا بلبل "، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وهنأوا نبيل بعيد ميلاده.

ورد عليه الفنان نبيل عيسى قائلاً:"حبيبي يا فيجو، أحبك يا أخي، الصور جامدة"، وعلقت الفنانة إيمي سالم قائلة:"عيد ميلاد سعيد"، وعلق الفنان شادي الفونس عليه

قائلاً:"عيد ميلاد سعيد يا بلبل، وربا يديم المحبة يا فيجو".

الجدير بالذكر أن آخر اعمال محمد فراج فيلم"الممر"، والذي تم عرضه في عيد الفطر عام 2019، بطولة: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، من تأليف و إخراج : شريف عرفه، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

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