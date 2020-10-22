بعد ساعات.. طرح أغنية "فجأة افترقنا" لـ تامر حسني

أعلن الفنان تامر حسني عن موعد طرح أغنيته الجديدة"فجأة افترقنا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كشف تامر تفاصيل الأغنية وموعد طرحها، قائلاً:"انتظروا "فجأه افترقنا" الأغنية الثالثة من ألبوم "خليك فولاذي" اليوم في تمام الساعة السادسة و نصف مساءً إن شاء الله،

كلمات محمد عاطف، ألحان، تامر علي، توزيع وميكساچ يحيى يوسف، تسجيل الغناء جلال فهمي ماستر، چلال حمداوي".

طرح حسني حديثاً، أغنية "مبطلناش إحساس"، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من

كلمات محمد القاياتى، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هانى محروس.

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"فجأة افترقنا"، هي الأغنية الثالثة من ألبوم "خليك فولاذي"،حيث تم طرح أغنيتي "اختراع، مابطلناش إحساس"، وسجل كليب "اختراع" بمشاركة الفنان محمود العسيلي أكثر من 24 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد حسن راؤول، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:وسام عبد المنعم.