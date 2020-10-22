بالبرجر..علا رشدي تقاوم زيادة الوزن قبل مهرجان الجونة

أعربت الفنانة علا رشدي عن خوفها لزيادة وزنها قبل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"علا" صورة جديدة لها، وظهرت خلالها ممسكة

Advertisements

بساندويتش من البرجر، وعلقت عليها قائلة:"ده شكلي لما بشوف أي برجر قبل مهرجان الجونة، يوميات النظام الغذائي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعلق الفنان مصطفى درويش قائلاً:"والنبي لسه ضارب إتنين".

يذكر أن آخر أعمال علا رشدي مسلسل " بـ 100وش" والتي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.