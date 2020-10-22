بالصور.. الفن الصادق يقدم أجمل أغاني الزمن الجميل

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل موسيقى عربية لفريق الفن الصادق، مساء أمس، الأربعاء، على مسرح النهر، يسعى الفريق لتقديم أجمل أغنيات الزمن الجميل بأصوات فريقه الموهوبة.

قدّم الفريق على مدار الحفل مجموعة منوعة من الأغنيات ومنها "نعناع الجنينة، يا أعز وأغلى، يا طيب القلب، رصيف 5، حكايتى مع الزمان، انساك، زى الهوى، يا سلام

على حبى".

صوليست الفرقه القوميه العربيه للموسيقي بدار الاوبرا المصريه بقياده المايسترو – سليم سحاب

Advertisements

قام بالغناء لكبار المطربين مثل (عبدالحليم حافظ-ام كلثوم-عبدالوهاب-محمد قنديل-عبدالمطلب-محمد فوزي-فريد الاطرش-وديع الصافي-سيد مكاوي-سيد درويش-وغيرهم من المطربين والمطربات) واشترك بالغناء والتمثيل في مسلسل اوارق مصريه اخراج محمد وفيق واوبريت (شهرزاد )

و(ليله من الف ليله) ومسرحية (رحمه –حلاق بغداد) ومن اشهر اغنيه بالاوبرا اغنيه (حب الوطن) اثناء ثوره 25يناير. ساهم مع الفرقه بالغناء في جميع الدول العربيه والاجنبيه والولايات المتحده الامريكيه الي ان حصلت الفرقه علي الجائزه الاولي بالعراق والكويت.

قام بتأسيس فرقه الفن الصادق للزمن الجميل مكونة من اساتذه العزف والغناء وقام بتلحين أغنية (ياساقيه دوري) إهداء للساقية، وقدمت الفرقه حفلات في جميع مسارح الجمهوريه ومسارح دار الاوبرا المصرية.