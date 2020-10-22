فيديو.. نيللي كريم تشارك في مسلسل "نمرة اتنين"

نشرت الفنانة نيللي كريم البرومو التشويقي لدورها في مسلسل "نمرة اتنين"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". علقت نيللي على البرومو قائلة: "أنا ماعملتش الموضوع ده عن قصد، انتظروا النجمة نيللي كريم في دور استثنائي في نمرة اتنين في 29 أكتوبر على شاهد". كريم في دور استثنائي في نمرة اتنين في 29 أكتوبر على شاهد". وفي السياق السينمائي، تستعد نيللي لعرض مسلسل "خط الدم" مع الفنان ظافر العابدين، المفترض عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة. خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة. يذكر أن نيللي شاركت أخيراً في الدراما الرمضانية، من خلال مسلسل "بـ 100 وش"، بطولة "آسر ياسين، مصطفى درويش إسلام إبراهيم شريف دسوقي، علا رشدي"، تأليف: أحمد وائل، عمرو الدالي، إخراج: كاملة أبو ذكري. Advertisements شاهد الفيديو من هنا...



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