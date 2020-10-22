"برنوس" أبيض وفيلم عالمي.. محطات في حياة الفنان محمد كريم

تعرض الفنان محمد كريم، لحادث سير بسيارته في كاليفورنيا كاد أن يودي بحياته وتم نقله إلى المستشفى، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر، اليوم الخميس، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا خلال الساعات الماضية، بأكثر من 5 آلاف عملية بحث مختلفة.

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حادث سيارة محمد كريم:

وعرض محمد كريم، صور سيارته بعد الحادث، عبر حسابه الشخضي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً:" قدر الله وما

شاء فعل .. أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا.. كنت مسافر على طريق سيء جبلي وإتجاهين، أنا في المستشفى دلوقتي.. أدعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير، وأنا بحمد ربنا ..ألف حمد وشكر ليك يا رب إنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه .. دعواتكم".

ثراء محمد كريم:

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أثار محمد كريم، الجدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، بعدما نشر عددًا من مقاطع

الفيدوهات على صفحته الشخصية تدل على الثراء، كان أبرزها:" وهو يصعد على سلم طائرة خاصة، وأخر وهو يرتدي روب أبيض ويتوجه لحمام السباحة".

مشاركة محمد كريم بطولة فيلم "A score to settle":

شارك محمد كريم، بطولة فيلم "A score to settle" للنجم العالمي نيكولاس كيج، ليكون أول فنان مصري يقوم ببطولة فيلم سينمائي أمام نجم عالمي منذ الفنان الراحل عمر الشريف.

وكشف حينها، محمد كريم، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير"إنستجرام"، صورة الخبر الذي نُشر على موقع "Hollywood"، معلقًا: "أعتقد أنها رسمية الآن، سعيد جدًا وفخور جدًا بالإعلان عن كوني جزءًا من هذا الفيلم المذهل (A Score To Settle)، إلى جانب العناصر العظيمة والممتعة، نيكولاس كيج وبن برات".