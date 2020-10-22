الليلة.. أمينة ضيفة برنامج "وشوشة"

روجت المطربة أمينة لحلقتها في برنامج"وشوشة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"أمينة" مجموعة صور جديدة لها، برفقة الإعلامي أحمد الهواري، وعلقت عليها قائلة:"إنهاردة بإذن

الله الساعة عشرة ونص على قناة النهار، عشرة ونص إستنونى مع الإعلامى أحمد الهوارى، برنامج وشوشة"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات، وعبروا عن حماسهم لمشاهدة البرنامج.

يذكر أن برنامج وشوشة، يقدمه الإعلامي أحمد الهواري، والذي يعرض إسبوعياً على قناة النهار .

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة كليب بعنوان" مخاصمني"، من كلمات حاتم الشيخ، ألحان حسين زكريا، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر سليم، والذي حقق أكثر من 677 ألف مشاهدة عقب طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".