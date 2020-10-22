هنيدي يداعب أشرف عبد الباقي بهذه الصورة: "مع كريستيانو في يوفينتوس إمبابة"

رنا صلاح الدين - شارك النجم الكوميدي محمد هنيدي، جمهوره بصورة قديمة ظهر من خلالها برفقة صديقه الفنان أشرف عبد الباقي.

ومازح هنيدي، أشرف بعد أن ظهرا في الصورة مرتديان ملابس تشبه ملابس النادي الإيطالي الشهير"يوفينتوس".

ونشر هنيدي الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها قائلًا:"مع كريستيانو عبد الباقي في نادي يوفينتوس امبابة".

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محمد هنيدي

وحازت الصورة تفاعل كبير من متابعيه، حيث جاءت تعليقاتهم كالتالي:"كريستيانو الغلابة، ايه الضحك ده، دى اشكال لاعيبه كورة، هنيدي انت معاك ذكريات فضيحة".

على صعيد آخر انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير فيلمه الجديد "النمس والإنس"، الذي يضم كل من الفنانة منة شلبي وصابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، ويتولى إخراجه شريف عرفة.