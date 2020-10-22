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رنا صلاح الدين - فاجأت الفنانة المصرية سهر الصايغ أسرة مسرحيتها الجديدة "المتفائل" بعزومة على الكثير من أصناف الطعام المتنوعة، والتي كان أبرزها "الفتة".
سهر شاركت متابعيها بمقطع فيديو لها ولأسرة المسرحية أثناء تناولهم الطعام في أجواء من المرح، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".
الفنان سامح حسين، بطل المسرحية" علق على الفيديو الذي نشرته سهر، بقوله: "أحلى فته فى العتبه"، لترد عليه بقولها: "في أي حته وحياتك".
سهر الصايغ وسامح حسين
ومسرحية "المتفائل" تعرض على خشبة المسرح القومي، وهي من بطولة سامح حسين، وسهر الصايغ، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وعزت زين، وحنان عادل، وآيات مجدى، وتامر الكاشف، وغيرهم ، وهي عن رواية كانديد للكاتب فولتير، وإعداد وإخراج إسلام امام.
وتدور أحداث مسرحية "المتفائل" حول شخص يحارب كل المشاكل الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه، حيث أنه يتصف بالتفاؤل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عزومة سهر الصايغ لأسرة "المتفائل".. وسامح حسين: أحلى فتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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