شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوى توضح حقيقة انفعال رانيا محمود ياسين عليها فى عزاء والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت أميرة مختار ابنة الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع والصحف وعلى السوشيال ميديا، فيما يتعلق بانفعال رانيا محمود ياسين عليها فى عزاء الراحل محمود ياسين، حيث قالت أميرة عبر حسابها على فيس بوك "من كام يوم اتكتب إن في خلاف بيني وبين صديقتي رانيا محمود ياسين وده ملوش أصل من الصحة وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه أن رانيا منفعلة لكن الحقيقة أن رانيا كانت منفعلة علشانى مش عليا وأنا ورانيا لسه قفلين مع بعض التليفون وبنسأل بعض وهو إيه اللى بيحصل ده".



رانيا محمود ياسين على فيس بوك

من جانبها علقت رانيا محمود ياسين على الأمر قائلة، "صحيح أنا مش رايقة للرد على اللى اتقال بافتراء الأسبوع الماضى لأن حزني مش مخلينى أفكر في حاجه غير بابى، لكن شكرا يا أميرة إنك وضحتى للناس الحقيقة وإنى كنت زعلانة علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكى لما كتبتى بوست وإني مكنتش زعلانه منك لكن عليكى، ربنا يهدي الناس الغريبة".

واستشهدت رانيا محمود ياسين بالآية القرآنية "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".