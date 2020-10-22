شكرا لقرائتكم خبر عن هيلدا خليفة تقدم افتتاح مهرجان الجونة بدورته الرابعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الإعلامية اللبنانية ​الشهيرة هيلدا خليفة​ حفل افتتاح ​مهرجان الجونة السينمائى​ بدورته الرابعة، المقرر لها غدا الجمعة، والتى عبرت عن حماسها الشديد لتكون جزء من هذا الحدث الهام، وذلك بعد غيابها لسنوات عن الشاشة بعد توقف تقديم أشهر برنامج مواهب بالعالم العربى "ستار أكاديمى".

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي عبر موقع "انستجرام"، يظهر هيلدا وهى تعلن عن تقديمها للحفل الافتتاحى، مصحوبا بتعليق :" المذيعة المشهورة هيلدا خليفة جاهزة ومتشوقة للانضمام إلى الجونة يوم الجمعة كمضيف لحفل افتتاح # GFF20".

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هيلدا خليفة

وقالت "مبسوطة كتير ومحمسة لأن قريبا هشوفكم في الجونة بمصر، هقدم سهرة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في النسخة الرابعة..أكيد هيكون مهرجان مميز ومختلف عن بقية السنين راح يكون فيه قصص جميلة وممتعة، لو في الجونة أتمنى اشوفكم، ولو لأ اتمنى تتابعوا كل الأحداث".

وتنطلق الجمعة الموافق 23 أكتوبر والتى تستمر حتى 31 من نفس الشهر، ويلتفت المشاهدين إلى النجوم الحاضرين لحفل الافتتاح، وهو ما يكشفه ”الخليج 365”، حيث يحضر كل من، أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد.

مهرجان الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.