شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن تشكيل سعد الحريرى للحكومة اللبنانية الجديدة: أتمنى له التوفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان راغب علامة، عن تمنياته بالتوفيق لـ سعد الحريرى، فى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "أتمنى للرئيس سعد الحريري أن يوفّق بتشكيل حكومة تخلّص اللبنانيين من الواقع الأليم الذي وصل بلدنا الغالي اليه ! أنا شخصياً غير متفائل في ظل هذا النظام المريض والمعقّد أن تستطيع أي حكومة إنقاذ الوطن ! المطلوب تغيير هذا النظام الذي لا رقيب فيه ولا حسيب !!!!".



راغب علامة

ومن جهته قال سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان المكلف، إنه يسعى لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين، مؤكدا سعيه لتشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم، معلقا: "هذه هي الفرصة الأخيرة".

وأضاف الحريري فى كلمة مقتضبة بعد تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أسعى لوقف الانهيار الذي يتهدد اقتصاد لبنان وأمنه.

وكلف الرئيس اللبنانى ميشال عون سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

Advertisements

وكان قد التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، صباح اليوم الخميس، سعد الحريرى رئيس الوزراء الأسبق، كما التقى عددا من الكتل النيابية التى أعلنت دعمها وتسميتها للحريرى رئيسا للوزراء، جاء ذلك نقلا عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه كتلة حزب الله تسمية أحد لشغل منصب رئيس الوزراء اللبنانى.