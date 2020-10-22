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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تشارك بصورة بورتريه لشخصية مانويلا التى جسدتها فى المصير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة ليلى علوى، صورة بورتريه لشخصية "مانويلا الغجرية" التى جسدتها فى فيلم المصير، عبر حسابها على تويتر، وكتبت ليلى على الصورة قائلة: "كنتوا حلوين أوى .. زى ما يكون الشمس انقسمت وادت كل واحد فيكم حتة".
ليلى علوى
وفى سياق آخر حرصت النجمة ليلى علوى، على حضور حفل افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى "أولادنا"، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرئاسة دكتورة سهير عبد القادر وبرعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
ونشرت ليلى علوى، عددا من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" من حضور حفل افتتاح الملقتى، وعلقت على الصور: "كلمة غالية أوى وكبيرة، ملتقى أولادنا اتبسطت جدًا بمشاركتى فى حفل افتتاح نسخته الرابعة، أنا شاركت من أول دورة ودعمتهم وبهتم بيهم وبفرح بيهم بيدونى طاقة إيجابية".
وأضافت: "شكراً إن أنا امبارح شوفت المواهب، وإزاى بنقدر ندعمها وإزاى بنقدر نبقى أحسن وأحسن وتحية كبيرة للى أبهاتهم وأمهاتهم والناس اللى بتعرف تتعامل معاهم وشكرا لكل الوزارات ووزارة الثقافة اللى اهتمت وكرست حياتها لهذا العمل الكبير، أولادنا وحشتونى.. بحبكم".
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