شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن دكتور رفعت إسماعيل فى مسلسل "ما وراء الطبيعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب طرح المسلسل الأكثر انتظارا لعام 2020 "ما وراء الطبيعة" قامت شبكة نيتفلكس بطرح التريلر والبوستر الرسمى، حيث تسعى المنصة إلى تشويق المتابعين حول العالم، الذين ينتظرون العمل منذ بداية الإعلان عنه فى أواخر العام الماضى، واحتوى الفيديو على العديد من المشاهد التشويقية، لبطل الرواية والقصة دكتور رفعت إسماعيل، وكشف التريلر الذى وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين على الكثير من الشخصيات التى ستظهر خلال المسلسل، بالإضافة إلى بعض الأماكن، التى وصفت بدقة فى روايات الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، وذلك قبل طرحه فى 5 نوفمبر المقبل.

على أن تقدم رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة فى روايات "ما وراء الطبيعة"، ستكون كل حلقة بمثابة فيلماً مستقلاً بذاته ومع ذلك فإن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوى"، المحرك الأساسى للأحداث فى الموسم الأول.

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ما وراء الطبيعة

وسيعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجماً إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

يمر د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ "رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.