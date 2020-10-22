بالفيديو.. مصطفى خاطر يكشف تفاصيل دوره في فيلم "الصندوق الأسود"

رنا صلاح الدين - تحدث الفنان المصري مصطفى خاطر عن تفاصيل دوره في فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكي.

الفنان المصري أكد أن الفيلم يعد تجربة بجديدة عليه، لافتا إلى أنه تحمس لتقديم دوره منذ أن قرأ السيناريو، حيث أنه يقدم شخصية جديدة عليه تمام.

وكشف تفاصيل دوره في الفيلم، في لقاء مع mbctrending ، حيث قال إنه يقدم في الفيلم دور "هادي"، وهو محامي تخرج حديثا، يتورط في عملية سرقة وتهجم على شقة سيدة، والتي تجسد دورها منى زكي.

خاطر أضاف: "هو ليس حرامي ولكنه تورط في هذا الأمر، وسيمر بمشاكل عديدة مع الأحداث، كما سيمر بصراعات نفسية، وهو أكثر ما جذبني للدور"، لافتا إلى أنه احتاج لفترة طويلة من التحضير ومذاكرة الدور خاصة أنه جديد ومختلف عما قدمه سابقا.

الفنان المصري أكد أنه استفاد كثيرا بالعمل مع النجمة منى زكي، حيث أنها نجمة كبيرة ولها خبرة طويلة في المجال الفني.

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وكانت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الأسود" قد طرحت مؤخرا بوستر رسمي جديد للعمل، تظهر خلاله النجمة منى زكي تتوسط كل من محمد فراج ومصطفى خاطر.

منى زكي

وفيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، ويظهر الفنان شريف سلامة كضيف شرف بالفيلم، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.