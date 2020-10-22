شاهد.. رانيا يوسف تودع الصيف بفستان مكشوف.. والجمهور:"وبتقولي لا للتحرش؟"

رنا صلاح الدين - ودعت الفنانة رانيا يوسف، الصيف بصورة جديدة لها تعرضت بسببها للانتقادات كعادتها في كل صورة تنشرها.

وظهرت رانيا بفستان قصير من اللونين الأبيض والبني، وقررت انسدال شعرها على كتفها حتى تبدو طبيعية غير مبالغ فيها.

رانيا يوسف

Advertisements

وعلى الرغم من أن إطلالتها نالت إعجاب البعض، إلا أن البعض الآخر هاجمها بسبب ملابسها القصيرة والمكشوفة التي تثير الجدل، حيث رأوا أن ذلك يتعارض مع هجومها الدائم على التحرش والمتحرشين.

على جانب آخر كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف أنها تواظب على الصوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

رانيا قالت أنها لا تصوم لسبب ديني فقط، ولكن لأن صومها يومين يساعد على إنقاص وزنها، مؤضحة أن كلما اعتاد الجسم على أطعمة مُتشابهة طوال خمسة أيام ثم يتم تغيير النظام الغذائي بالصوم، يختل تأثير الطعام على الجسم ويقل الوزن.