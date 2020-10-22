بعد نجاح "مبطلناش احساس".. اليوم تامر حسني يطرح ثاني أغنيات ألبومه "فجأة افترقنا"

رنا صلاح الدين - يستعد النجم المصري تامر حسني، اليوم الخميس لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والتي تحمل اسم "فجأة افترقنا".

الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وماستر جلال حمداوي، إشراف عام أ/ سعيد إمام مدير شركة روتانا مصر.

وتعد أغنية "فجأة افترقنا" هي ثاني أغنية من ألبومه الجديد، بعدما طرح "مبطلناش احساس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتخطت ملايين المشاهدات في وقت قصير.

أغنية "مبطلناش احساس" من كلمات محمد القياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.