بأغنية لتامر حسني.. زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: شريكة حياتي

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة المصرية زينة بعيد ميلاد شقيقتها ياسمين، من خلال مقطع فيديو جمعهما على أنغام أغنية "كل سنة وأنت طيب" للفنان تامر حسني.

زينة أرفقت المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتهنئة خاصة لشقيقتها، قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد يا شريكة حياتي".

الفنانة المصرية أضافت: "أتمنى لكي كل السعادة اللي في العالم، وتفضلي دايما محتفظة بابتسامتك ومرحك .. بنحبك يا سمسمة .. شكرا لفانز تامر علي الفيديو".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مشاركتها في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، وخوضها للسباق الرمضاني الماضي بمسلسل "جمع سالم"، الذي شارك فيه كل من الفنانة دلال عبد العزيز ورنا سماحة وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب.