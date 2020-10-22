بعد تداول فيديو انفعال رانيا محمود ياسين.. ابنة رجاء الجداوي تكشف حقيقة ما حدث

رنا صلاح الدين - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، بدت خلاله الفنانة رانيا محمود ياسين منفعلة على أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

وقد توقع البعض أن رانيا توجه اللوم لابنة رجاء الجداوي، بعدما تحدثت عن إصابة محمود ياسين بالزهايمر قبل وفاته.

أميرة خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة ما حدث، حيث كتبت، على حسابها بموقع "الفيس بوك": "من كام يوم اتكتب ان في خلاف بيني وبين صديقتي رانيا محمود ياسين وده ملوش اصل من الصحه".

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وأضافت: "وتداولوا بعض الفيديوهات من العزاء وكانت تبدوا فيه ان رانيا منفعله لكن الحيقيقه ان رانيا كانت منفعله علشاني لما كتب مش عليا وانا ورانيا لسه قفلين مع بعض التلفون وبنسال بعض وهو ايه الي بيحصل ده" .

رانيا أعادت نشر كلام أميرة على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "صحيح أنا مش رايقه للرد علي الي اتقال عليه بفتراء الاسبوع الماضي لان حزني مش مخليني افكر في حاجه غير بابي".

وتابعت: "لكن شكرا يا اميره انك وضحتي للناس الحقيقه واني كنت زعلانه علشانك لأن في ناس تجاوزوا معاكي لما كتبتي بوست واني مكنتش زعلانه منك لكن عليكي ربنا يهدي الناس الغريبه دي.. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي