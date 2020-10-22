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رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية شا مهدي لجلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة.
رشا مهدي
رشا شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي تألقت فيها ببنطلون جينز وتوب مقلم، وتركت شعرها منسدلا.
رشا مهدي
جمهور الفنانة المصرية تغزلوا في جمالها، حيث كتب أحدهم: "الواد ده حلو سابق سنه"، وكتب آخر: " يااااااااااااقمر انتي"، وكتب ثالث: "قمر".
رشا مهدي
من ناحية أخرى، كان مسلسل «طاقة حب» آخر عمل درامي عُرض لرشا مهدي، وقد شاركت في بطولته أمام يسرا اللوزي، وأحمد حاتم، وأحمد صفوت، وأنوشكا، وجيهان خليل، وغيرهم، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد يسري.
رشا غابت عن المشاركة في دراما رمضان منذ موسم 2017، حيث عُرض لها في هذا العام مسلسل «رمضان كريم» الذي شاركت في بطولته أمام سيد رجب، شريف سلامة، روبي، ريهام عبدالغفور، محمد لطفي، نجلاء بدر، وغيرهم، والعمل تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رشا مهدي تتألق بالكاجوال في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: الواد ده حلو سابق سنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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