نجوى كرم توجه رسالة لأحلام بعد إصابة زوجها.. والأخيرة ترد

رنا صلاح الدين - تمنت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الشفاء لمبارك الهاجري، زوج النجمة الإماراتية أحلام، بعد الحادث الذي تعرض له، وأدى إلى خضوعه لعملية جراحية.

وكتبت نجوى، تغريدة عبر "تويتر":"سلامة قلبو يا ست أحلام إن شاء الله ما يشوف مكروه، وتضل السلامة تاج على راسكن".

ومن جانب أحلام ردت عليها قائلة:"امين يارب الف شكر يا حبيبتي ربي يحميكي لنا مافي منك يا الاصيله امين".

نجوى كرم واحلام

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نجوى كرم واحلام

ونشرت أحلام، أمس الأربعاء صورة جمعتها بزوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"تعرض زوجي لحادث ادى الى كسر مضاعف في ساقه وخضع لعمليه جراحيه اللهم لا اعتراض".

وأضافت:"بس الحمد لله اللي ربي عتق ظهره وراسه ورقبته من اي شر الحمد لله تمر ولا تضر نورت بيتك يا حبيبي وترجع بحيل الله وقوته باتم الصحه والعافيه ويخليك لي ولعيالي شكراً لكل من كلمني وسال وتطمن ومن دعى له بالشفاء".

وكان زوج أحلام قد كشف تفاصيل ما حدث له، حيث قال إنه أصيب في حادث دراجة نارية، لافتا إلى أنه كان يقود الدراجة لكنه أوقفها بطريقة غير صحيحة، فسقطت على ساقه مسببة له كسر.