بالصور.. محمد فراج يحتفل بعيد ميلاد نبيل عيسى: مش محتاج اتكلم

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري محمد فراج بعيد ميلاد صديقه الفنان نبيل عيسى، ونشر الكثير من الصور التي تجمعهما، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

محمد فراج ونبيل عيسى

فراج أرفق الصور بتعليق قال فيه: "مش محتاج اتكلم كتير عن العشرة والصداقة والأخوة اللى بينى و بين الراجل ده .. ربنا يديمها .. هو عارف غلاوته و معزته عامله ازاى .. كل سنه وانت طيب يا بلبل".

محمد فراج ونبيل عيسى

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نبيل عيسى رد على كلام فراج بقوله: "حبيبي يا فيجو.. بحبك يا أخويا"، وقد تلقى نبيل الكثير من تعليقات التهنئة من الجمهور بمناسبة عيد ميلاده.

محمد فراج ونبيل عيسى

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد فراج عرض فيلمه الجديد "الصندوق الأسود" يوم 28 أكتوبر الجاري، والذي يشارك في بطولته مع النجمة منى زكي والفنان مصطفى خاطر.

منى زكي