شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: تحية لسلطان وتحية لجيل عربي قارئ والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 هنأ لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سلطان سالم المزوعي بمناسبة تصدره لقائمة المشاركين في تحدي القراءة العربي بقراءة 300 كتاب في عام واحد.

وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "سلطان سالم المزروعي.. 11 عام.. قرأ 300 كتاب في عام واحد.. تصدر اليوم 450 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي... الذي وصل عدد مشاركيه 21 مليون طالب في 51 دولة حول العالم... تحية لسلطان.. وتحية لجيل عربي قارىء وقادر على المنافسة".

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