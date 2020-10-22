فيديو.. أحلام وريدوان يغنيان "حلوة الحياة Together" للقرية العالمية

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن إطلاق أغنيتها الخاصة التي تم إنتاجها بالتعاون مع مجموعة من ألمع المواهب المحلية والعالمية، لتكون الأغنية الرسمية الخاصة بالوجهة الترفيهية على مدى مواسمها القادمة.

تحتفي أغنية "حلوة الحياة Together"، التي تقدّم باللغتين العربية والإنجليزية، بقيم القرية العالمية ورسالتها في جمع الثقافات، وما لذلك من أثر في تحقيق النجاحات وتخطي جميع التحديات.

ولطالما اعتبرت القرية العالمية أيقونة في توحيد ثقافات العالم وتقديمها بمنظور ترفيهي فريد للملايين من الضيوف على مدى مواسمها.

وتظهر هذه الرسائل جليّاً في الأغنية من خلال كلماتها المميزة وألحانها المتعددة الثقافات التي جمعت الطابع الخليجي واللاتيني، وحتى أنغام بوليوود وإيقاعات موسيقى "التيكنو" العصرية، ممتزجة جميعها بتناغم رائع يعكس الروح الإماراتية المميزة.

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وتجمع الأغنية كل من فنانة العرب النجمة الإماراتية أحلام، والنجم العالمي ريدوان، الحائز على ثلاثة جوائز جرامي العالمية للموسيقى والمعروف بتعاونه مع أشهر نجوم العالم في تقديم مجموعة من أقوى الأغاني العالمية وأكثرها شهرة.

وقد تم تأليف كلمات الأغنية باللغة العربية من قبل الشاعر الإماراتي أنور المشيري، بينما قام ريدوان بتأليف كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية.

أما ألحان الأغنية فتم تنفيذها من قبل النجم الإماراتي فايز السعيد، وتنفيذها وتوزيعها من قبل حسام كامل.

وتم طرح أغنية "حلوة الحياة Together" ابتداءً من الساعة 3 مساءً بتوقيت الإمارات، الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري، من خلال جميع منصات البث الرقمية والتي تضم موقع "يوتيوب" وتطبيقات "أنغامي" و "سبوتيفاي" و "ديزر" و "آي تيونز".



