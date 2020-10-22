شكوك حول مصير زواج ديمة بياعة

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يعيش معجبو الممثلة ديمة بياعة في حيرة من أمرهم حيال طبيعة العلاقة التي أصبحت عليها الفنانة مع زوجها.
وكانت بياعة نشرت عبر حسابها على انستغرام صورة لها معلقة: "هذه الحياة.. لن تتعافى دون ان تتألم.. ولن تتعلم دون ان تخطئ.. ولن تنجح دون ان تفشل.. ولن تحب دون ان تفقد".
وكانت الشكوك تزايدت في الآونة الأخيرة حول مصير علاقة ديمة بياعة ورجل الأعمال المغربي أحمد الحلو، حيث انتشرت الكثير من الشائعات مؤخراً حول طلاقهما وزادت الشكوك بعد أن قامت ديمة بحذف كل الصور التي تجمعها بزوجها.
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