شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بيلى يفوز بجائزة أفضل مخرج روائى عن فيلم "الزيارة" بمهرجان "مصر بكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المخرج أحمد بيلى على جائزة أفضل مخرج فيلم روائى بمهرجان "مصر دوت بكرة" عن فيلم "الزيارة"، وهو روائى قصير شارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان، والذى تنافس به 38 فيلما، على جوائز أفضل تصميم وإنتاج، أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج فيلم وثائقى وأفضل مخرج فيلم روائى.



فيلم الزيارة

لجنة التحكيم ضمت المخرجة مريم أبو عوف، والمخرجة والكاتبة ندى رياض، وقسمت السيد، كذلك يتضمن المهرجان مسابقة خاصة لأفلام الطلاب، وقد أقيمت عدة ندوات على هامش المهرجان، حضرها صناع السينما والنقاد.

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فيلم الزيارة، هو روائى قصير، من تأليف وإخراج أحمد بيلى، وتدور أحداثه حول زيارة لشخص ما تكشف له العديد من التساؤلات حول الوجود والعدم، مدير التصوير حسام العدل، والبطولة ليحيى ابو النجا.

وسبق للفيلم أنه شارك فى المسابقة الرسمية لعدة مهرجانات عالمية فى سيريلانكا وإيطاليا وتونس، بالاضافة لمشاركته محليا في المسابقة الرسمية لمهرجان الاسكندرية لدول البحر المتوسط.

أحمد بيلى مخرج له 3 أفلام روائية قصيرة شارك بها في العديد من المهرجانات العالمية والمحلية، ويحضر حاليا لأول فيلم روائى طويل.