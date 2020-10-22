شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تستعرض جمالها باستخدام منتجاتها الجديدة بـ"باروكة" شقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع وإمبراطورة الماكياج كيلى جينر تعمل باجتهاد شديد من أجل الترويج لمنتجاتها الجديدة، حيث نشرت كيلى البالغة من العمر 23 عاما وهى أم لطفلة واحدة وهى "سترومى" عددا من مقاطع الفيديو القصيرة على الـSTORIES الخاصة بصفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" وهى تستعرض مجموعة أحمر الشفاة الجديدة الخاصة بها "Can't Be Tamed"، وقد اختارت كيلى أن تظهر مرتدية شعر مستعار طويل باللون الأشقر وهو ما زاد من جمال وبريق جينر بينما كانت تضع أحمر الشفاة.

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلى جينر أظهرت اهتمامها بتهنئة صديقتها النجمة العالمية كاردى بى بعيد ميلادها الـ28، فأرسلت جينر لها هدية وهى عبارة عن حقيبة "Birkin" من مصمم الأزياء الفرنسى الراقى هيرميس، والذى يعتبر مثالا للفخامة بحقائب اليد النسائية، حيث تتراوح أسعار التجزئة فى أى مكان من 9.85 ألف دولار أمريكى وصولا إلى 500 ألف دولار.



كيلي جينر



كيلي جينر