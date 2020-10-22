شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور بطلة حكاية سابعة من "إلا أنا" بعنوان "ربع قيراط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على إنتاج مسلسل "إلا أنا" إضافة حكاية سابعة جديدة على العمل الذى تم تصوير وعرض 5 حكايات منه، ويتم العمل على تصوير الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض والمقرر انطلاق عرضها يوم السبت المقبل على قناة dmc، حيث يتم التحضير حالياً للحكاية السابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور وقصة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

"ربع قيراط"، هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" بعدما تم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، والسادسة مقرر عرضها السبت المقبل بعنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".



ريهام عبد الغفور

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"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الغفور فى الدراما مسلسل "زى الشمس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز وهو بطولة دينا الشربينى وأحمد داود، أحمد السعدنى، سوسن بدر، وعمر السعيد وأحمد مالك وجمال سليمان ومريم الخشت وليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.