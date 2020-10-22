شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تكريم حكيم وسميرة أحمد ودينا فؤاد وماجد المصرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، غدا الجمعة، احتفالية خاصة، لتخريج دفعة جديدة "2020" من كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الإعلامي والكاتب محمد فودة مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

ويتوج الحفل بتكريم نجم الأغنية الشعبية حكيم، كأفضل مطرب شعبى، والفنانة الكبيرة سميرة أحمد تقديراً لمشوارها الفنى والابداعى المتميز، ووجه القمر دينا فؤاد كأفضل ممثلة عن دوريها فى مسلسلى "الاختيار" و"الأخ الكبير"، والفنان ماجد المصرى عن مسلسله "الوجه الآخر"، ويتخلل الحفل مقاطع مصورة لطلاب الدفعة وذويهم.

وعبر الدكتور هشام عطية، عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته، لتخرج دفعة جديدة من كلية الاعلام، خاصة فى ظل تصدر كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قائمة كليات الاعلام المتميزة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية، موضحا أن كلية الاعلام تحرص على تقديم كل الدعم لطلابها لتخريج أجيال على مستوى عال من المهنية والكفاءة.

وأكد عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال، أن الكلية تعمل على إعداد أجيال متميزة من الكوادر الإعلامية وتأهيلهم تأهيلا علميا ومهنيا وتكنولوجيا، وفق متطلبات المنافسة واحتياجات سوق العمل، خصوصا مع الانفتاح التكنولوجى الواسع الذى يشهد العالم، مشير إلى أن الكلية تحرص على رفع مستوى التزام الطلاب بالمسئولية الاجتماعية والمهنية والأخلاقية تجاه الوطن وقضايا المجتمع الإعلامى داخل مصر وخارجه.

وفى الإطار ذاته، قالت الدكتورة لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية، إن كلية الاعلام تعمل على تنمية شخصية ومهارات الطلاب، وأيضا تنمية الوعى الثقافى لديهم، ولها دور مهم جدا فى خدمة المجتمع، وطالبت الخريجين الجدد بالعمل والاجتهاد لتكملة حلمهم ومسيرتهم فى مجال الإعلام، معربة عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من الكلية، ووجهت الشكر لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد حتى يصل أبناءهم إلى يوم التخرج لما فى ذلك من رفعة شأن التعليم الجامعي وإظهار قيمته في المجتمع ورفع معنويات الطالب الجامعي من أجل مستقبل أفضل.

ويقام الحفل في تمام الساعة السابعة مساء، على مسرح دار أوبرا مصر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت إشراف أ.د هشام عطية عميد الكلية ود. لمياء سامح مدير وحدة الفاعليات التعليمية والأنشطة الطلابية بالكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس من السادة وكلاء الكلية ورؤساء الاقسام وأساتذة الكلية ومعاونيهم.

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