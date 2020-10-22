شكرا لقرائتكم خبر عن بتحب الملوخية وأم على ووزنها 65 كيلو.. معلومات عن الراقصة لورديانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أصبحت الشغل الشاغل لقطاع عريض من رواد السوشيال ميديا وتصدرها التريند أكثر من مرة، حرصت الراقصة لورديانة على لطرح أسئلة عنها عبر خاصية استورى على حسابها على إنستجرام، لمعرفة مين من متابعيها يعرف معلومات عنها من أول ما جاءت إلى مصر.

فى البداية طرحت لورديانة سؤال ما هى الجنسية التى تحملها، وكان الرد البرازيلية، وتبغ من العمر 32 وطولها 168 ووزنها 65 كيلو وجاءت إلى مصر عام 2017 كمدربة رقص وأول مدينة عاشت فيها شرم الشيخ، ثم انتقلت إلى القاهرة بعد ذلك، وأكتر أكلة مصرية تحبها الأرز والملوخية والفراخ والحلو أم على وهوياتها المفضلة اليوجا.





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كما حذرت الراقصة البرازيلية لورديانة من وجود أكثر من 20 صفحة مفبركة تنتحل اسمها، أنشئت خلال اليومين الماضيين فقط، منذ سيطرتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو رقصها في "بيوتي سنتر" علي أغنية أخواتي، مؤكدة عدم وجود حساب رسمي غير حسابها علي موقع "انستجرام"، والذي ارتفع عدد المتابعين عليه إلى أكثر من 625 ألف متابع، بزيادة حوالي 300 ألف متابع في يومين فقط، حيث كان عدد متابعيها قبل الفيديو 200 ألف فقط.

وتزايد عدد متابعي الراقصة البرازيلية لورديانة، على موقع "إنستجرام"، بشكل كبير بعد تصدرها التريند فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية ظهورها بمقطع فيديو وهى ترقص فى أحد مراكز الـ"بيوتى سنتر"، حيث حقق الفيديو آلاف المشاهدات.

لورديانة أصبحت حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد عن 500 ألف متابع.