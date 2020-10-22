شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يكشف عن التريللر الرسمى لمسلسل "ما وراء الطبيعة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج عمرو سلامة عن الإعلان الرسمى لمسلسل "ما وراء الطبيعة" لأحمد أمين، والذى سيطرح 5 نوفمبر، وهو المسلسل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وتتحدث عن شخصية رفعت إسماعيل رجل أربعينى أصلع نحيف، ضعيف الجسد يعانى من عدة أمراض متنوعة، ورغم هذا كله يدخن بشراهة كقاطرة فحم، ويعمل كأستاذ جامعى لأمراض الدم فى القاهرة، أما أصله فمن محافظة الشرقية، حيث واجه إسماعيل فى قصصه الكثير من الأعداء والمسوخ والوحوش، وفى أغلب المرات كان يكتشف أن هناك خدعة ويظهر زيف الأسطورة التى يقابلها.

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و"سلسلة ما وراء الطبيعة" للكاتب أحمد خالد توفيق محورها ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصرى متقاعد اسمه "رفعت إسماعيل" حول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته بدءاً من عام 1959، أو الحكايات التى تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق.

بدأت سلسلة ما وراء الطبيعة فى 1993، وصدر منها حتى 2014 العدد 80 وهو أسطورة الأساطير الجزء الثانى والذي أنهى فيه أحمد خالد توفيق حياة "رفعت إسماعيل" بمرض عضال مع وعد بصدور حكايات لم يحكها بَعد وُجِدت فى مذكراتهُ بعد وفاتهُ.

وكان أول ظهور لرفعت إسماعيل فى 1993 سرداً لمغامرته مع مومياء الكونت دراكولا فى 1959 والمغامرة التي أعقبت ذلك في 1961 مع مستذئب في رومانيا.