شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش يطرح كليب "سالكة" مع ويجز.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغنى الشعبى حسن شاكوش طرح أغنية "سالكة" اليوم فى السادسة مساء، والتى يشاركه غناءها "ويجز"، حيث نشر حسن شاكوش عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو قال فيه، "اخواتى وحبايبي وجمهورى اللى بيحبنى .. إن شاء الله .. انتظرونى النهاردة الساعة 6.. كليب سالكة .. يارب إن شاء الله يعجبكوا.. أنا واخويا ويجز .. وإن شاء الله الأغنية هتكون قنبلة وهتعجبكوا".

وكان طارق مرتضى المتحدث الإعلامى باسم نقابة الموسيقيين قال إن حسن شاكوش خضع لاختبارات عضوية نقابة الموسيقيين، رغم أنه لم يحضر شهادة محو الأمية، لكن اللجنة قامت بعمل اختبار قراءة وكتابة له.

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حسن شاكوش

يستعد المطرب حسن شاكوش لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "حبيبتى يا وش الخير" من كلمات إسلام كابونجا وألحان مصطفى شكرى وتوزيع إسلام ساسو، خلال الفترة المقبلة، وتأتى الأغنية بعد نجاح أغنية "بسكوتاية مقرمشة" الذى طرحها شاكوش مؤخرا مع حمادة مجدى وتصدرت تريند موقع "يوتيوب"، بعد طرحها، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".

وتقول كلمات الأغنية: أنتى بسكوتاية مقرمشة، يا بت ده أنتى قطة مخربشة، أموت فيكى وأنتى مفرفشة، قاعدة جوة قلبى مربعة، انتى لوحدك بأربعة، كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة .

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ 61 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.