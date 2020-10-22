فيديو.. أول ظهور لمحمود الليثي بعد شفائه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان محمود الليثي، مقطع فيديو جديد له، يعلن من خلاله شفائه من فيروس كورونا.
وأكد "الليثي" أن نتيجة التحليل جاءت سلبية، ووجه الشكر لجمهوره وجميع من دعموه في هذه الفترة الـ"صعبة"، خاصة أن حالة والدته وزوجته الصحية كانت سيئة.
وتابع: "شكرا لكل شخص دعمني وحاول يساهم في تحسين حالتي النفسية الفترة اللي فاتت".
وأشار "الليثي" إلى أن الأعراض التي أصابته كانت مختلفة عن تلك التي أصابت زوجته، وطالب جمهوره ومتابعيه بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما أشاد بدور الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن الفنان محمود الليثي أعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد منذ فترة، وبعدها خضع للعلاج والحجر المنزلي.
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