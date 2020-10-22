هذا ما حققه فيلم "زنزانة 7" بعد 5 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "زنزانة 7"، إيرادات قدرها 6 مليون 648 ألف 798 جنيه، وذلك بعد 5 أسابيع بدور العرض السينمائي. ويتنافس الفيلم مع 3 أفلام أخرى هي "الغسالة"، "توأم روحي"، "الخطة العايمة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء، بالعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، لمواجهة فيروس كورونا المستجد. فيلم "زنزانة 7" تدور أحداثه في إطار أكشن، وهو من بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد التهامي، مايا نصري، ومن إخراج إبرام نشأت.

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