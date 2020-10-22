الليلة.. افتتاح مواسم نجوم المسرح الجامعي في نسخته الرابعة

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في الثامنة مساء اليوم، الخميس، بساحة مركز الهناجر، افتتاح الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، الذي ينظمة قطاع صندوق التنمية الثقافية.

قال الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، أن فلسفة وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية تقوم على اكتشاف ودعم المبدعين في المجالات كافة، مضيفًا أن مواسم نجوم المسرح الجامعي هو استكمال لمنظومة اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها

ورعايتها من خلال مظلة وزارة الثقافة.

أكد المخرج الفنان خالد جلال، رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعي، أنه تقدم للمشاركة في هذه الدورة 115 عرضًا مسرحيًا، من جامعات :القاهرة، عين شمس، حلوان، المستقبل، الإسكندرية، دمياط، بنها، المنصورة، بورسعيد، الفيوم، حيث تم اختيار 10 فرق من خلال لجنة المشاهدة التي تكونت من النقاد: باسم

صادق، مي سليم، هند سلامة.

Advertisements

يتضمن حفل الافتتاح تقديم العروض المشاركة، وأعضاء لجنة التحكيم للدورة الجديدة، برئاسة الفنان محمد دسوقي، وعضوية كل من الفنان القدير ايهاب فهمي، د. سمير شاهين، المخرج إسلام أمام، د. مروة عودة.

يعقب حفل الافتتاح عرض "لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن النص المسرحي "فاي ومايكل كانين" المأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج وإخراج كريم شهدي، جامعة المستقبل.

جدير بالذكر أن العروض تقام يوميًا في السابعة مساءً من الخميس وحتى السبت 31 أكتوبر بمسرح مركز الهناجر للفنون.