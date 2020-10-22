فيلم "قابل للكسر" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة اختيار الفيلم المصري "قابل للكسر" ليعرض في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، خلال فعاليات الدورة ال ٣٦ المقرر انعقادها في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل.
وكان من المقرر عرض الفيلم في الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقيةفي شهر مارس الماضى، لكنه لم يعرض في المسابقة الرسمية، بعد توقف العروض الجماهيرية بسبب تفشي فيروس كورونا في هذا الوقت.
قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عددمن ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.
ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.
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