السبت.. صالون ذاكرة الوطن يحتفل بعيد المقاومة الشعبية

بمناسبة عيد المقاومة الشعبية لشعب السويس، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء السبت 24 أكتوبر الصالون الثقافي "ذاكرة الوطن"، وأمسية خاصة احتفالًا بذكرى انتصار قوات المقاومة الشعبية علىقوات الجيش الإسرائيلي التى حاولت اقتحام مدينة السويس يومي 24 و25 أكتوبر 1973 قبل ساعات من تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.
يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد
ضيف شرف الصالون المؤرخ السويسي، سادات غريب محمد غريب، نجل شيخ الفدائيين بمدينة السويس، ألف كتاب "قصة مدينة السويس" الذي يرصد فيه نضال المدينة خلال فترة حرب أكتوبر، والبطولات التي قام بها أهل المدينة خلال فترة الحصار.
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