بعد زفاف ابنته سلمى.. سليمان عيد يوجه رسالة لنجوم الفن

حرص الفنان الكوميدي سليمان عيد على توجيه رسالة شكر لجميع أصدقائه الذين شاركوه فرحته في حفل زفاف ابنته سلمى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "عيد" عبر حسابه قائلًا : "شكرًا لكل اصحابي اللى نوروني فى فرح سلمى بنتى وعقبال اولادكم".
وأضاف : "فقره كوميدي للعروسين قدمها النجم محمد امام وغناها النجم مصطفى خاطر وراقب الفقره النجم محمود البزاوي".
وكان أحتفل الفنان سليمان عيد بزفاف ابنته سلمى على أحمد جمال، وذلك داخل إحد قاعات الحفلات بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص على حضور الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم: "فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام.
كما حضر أيضًا كل من الفنانين هاني رمزي، علي ربيع، أوس أوس، أحمد فهمي، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوي، عمروعبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، رامي إمام والمخرج أحمد نور، محمد على رزق، طاهر أبو ليلة، وأحيت الفقرات الغنائية فى الحفل المطربة الشعبية أمينة.
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