شاهد..سائق حافلة يترك المقود ويرقص احتفالا بعودة الحياة للمدارس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2020 1:21 مساءً

لقطة طريفة بعفوية مطلقة بكل تأكيد قام بها سائق حافلة مصري ترك المقود ليرقص احتفالا بخبر عودة الحياة المدرسية, لكنها كانت الأكثر تهوراً وإستهتاراً .

لم يتمالك أحد السائقين المصريين نفسه من شدة الفرحة ببدء العام الدراسي الجديد، فظهر في مقطع فيديو وهو يرقص فوق مقعد القيادة تاركا مقود السيارة.

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وظهر السائق الذي يبدو أنه يقود أحد الحافلات المدرسية في محافظ المنيا بصعيد مصر (الجنوب)، وهو ينصت إلى أغنية غير واضحة الكلمات في كاسيت الحافلة، ثم تفاعل معها، وأخذت يداه ترتجفان، وزادت حماسته إلى حد الجنون بعد أن علم أن أحد الطلاب يقوم بتصويره بهاتفه المحمول، فأخذ يغني ويصفق بقوة.

ثم فجأة ترك مقود السيارة وصعد إلى مقعد السائق بقدميه تاركا الحافلة تسير بمفردها دون تدخل منه، بل وأدار لها ظهره متفاعلا مع تصفيق الطلاب في الحافلة.

وبُعيد إنتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي, طالب العديد بمحاسبة سائق الحافلة على تهوره وإستهتاره بحياة الطلاب الذين كانوا برفقته وعدم إهتمامه بحياة السائقين من حوله.