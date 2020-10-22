لمكافحة كورونا… خطوة إنسانية لمايكل جوردان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أكتوبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بهدف توفير الخدمات للحالات الحرجة خلال جائحة كورونا، افتتح أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان عيادة صحية ثانية، لغير المؤمن عليهم في مسقط رأسه شارلوت.

وأشاد أيقونة الرياضة (57 عاماً) بنجاح عيادته الأولى في غرب شارلوت، التي افتتحت العام الماضي، حيث أعلن أخيراً عن إطلاق موقع المركز الجديد.

وقد تسنى إنشاء العيادتين، بفضل منحة ضخمة بقيمة 7 ملايين دولار قدمها مايكل جوردان قبل ثلاث سنوات، وتعملان على تحقيق العدالة في المجال الصحي وتقديم رعاية أولية شاملة، وهو أمر تجلّى في أزمة كورونا، وفق ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

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وأعرب جوردان عن افتخاره الشديد بالتأثير الإيجابي الذي أحدثته العيادة على المجتمع، لا سيما خلال وباء “كوفيد-19”.

وبحسب ما ورد عن الرئيس التنفيذي لعيادة “Novant Health “: “كان تأثير العيادة الأولى ملموساً، وإذا كان “كوفيد-19 قد علمنا شيئاً، فهو أهمية الحصول على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة في المجتمعات، التي هي في أمس الحاجة إليها. إن إلتزام مايكل جوردن بتحسين صحة مجتمعاتنا عميق الجذور. نحن ممتنون جداً لكوننا شركائه في تقديم الرعاية والموارد لأولئك الذين هم بحاجة إليها”.

تجدر الإشارة إلى أن العيادة أجرت أكثر من 14 ألف اختبار لفيروس كورونا، وما يقارب 12600 موعد صحي متنقل، حيث تم توجيه من هم بحاجة لرعاية أولية إلى عيادات قريبة.