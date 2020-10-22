تراند اليوم : عاجل – بسمة وهبة ممنوعة من مغادرة لندن بسبب مرض خطير .. تعرف عليه

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها عملية جراحية في لندن.

وكتبت بسمة وهبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، “الحمد الله أنا خرجت من المستشفى بس أنا مخنوقة مش قادرة أقعد فى لندن، وروحت للدكتور قولت ليه.. عاوزنى أقعد، قالى أنى أي حد عامل عملية لازم يقعد جنب المستشفى”.

وأضافت بسمة وهبة “نفسى أنزل عشان أروح لعبد العزيز وعبد الرحمن مش قادرة أقعد في لندن بتخنق، أنا هنزل مصر، وبعدين أنا استخرت الله ربنا يسير الخير”.

أكدت بسمة وهبة “هواء مصر حاجة تانية مع أنى في مصر مش بخرج، وأنا قاعدة في البيت في اوضتى ومكتبى أحسن من أنى أخرج كل يوم هنا حتى، الجو هنا سيئ وكئيب، ولندن ما بقتش لندن المحلات قافلة والمولات مهجورة والناس مرعوبة، إحنا عندنا مصر أحلى وأحسن مش دلوقتى على كل الأحوال”.

وتابعت بسمة وهبة “أنا مش بحب استسلم للتعب وإحنا في شهر التعافى من السرطان ولازم نعمل توعية من مرض السرطان والكشف المبكر وكل المرضى يجيوا ويسألوا زى ما هما عاوزين وأكلمهم من ناحية التجربة، أنا كويسة وهبقى كويسة لو هعمل حاجة زى ده”.