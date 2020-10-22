فن ومشاهير

بالصور.. منة فضالي تكشف عن إصابتها بإطلالة متفائلة: لا تستسلم

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رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، كشف خلالها عن إصابتها.

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الفنانة المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بعد أن لفت جبيرة حول يدها اليسرى.

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وعلى الرغم من إصابتها، ظهرت منة بإطلالة مبهجة تبعث على التفاؤل، حيث ارتدت بنطلون يجمع الكثير من الألوان، مع تيشيرت أبيض، وحذاء رياضي.

170537ea6a.jpgمنة فضالي

2543359412.jpgمنة فضالي

الفنانة المصرية أرفقت بتعليق دعت خلاله جمهورها للتفاؤل، حيث كتبت: "لا تستسلم.. الحياة جميلة".

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0fbe583649.jpgمنة فضالي

37472fab79.jpgمنة فضالي

وكانت الفنانة المصرية منة فضالي قد كشفت مؤخرا أن والدتها تمر بأزمة صحية شديدة، ونشرت صورة جمعتها بها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

منة أرفقت الصورة بتعليق مؤثرن حيث قالت: "أنا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في أزماتي ولا حبني غير امي كلهم وقت مؤقت وبس وحفضل اقول كده لحد ما اموت".

الفنانة المصرية أضافت: "معنديش اغلي منها في الدنيا ربنا يشفيكي ويخف من عليك ويطولي بعمرك انا من غيرك والله ولا حاجه ويجعل يومي قبل يومك".

وتابعت: "شكرا للناس اللي سالت واسفه اني مبردش علي حد الضربات ورا من كل حته ربنا اللي يعلم ب الواحد للاسف بمر باسو مرحله في حياتي بس ربنا كبير".

واختتمت كلامها، بقولها: "ومش معني إني بضحك او بنزل صور أكون مبسوطه بلعكس احيانا الواحد بيعمل كل حاجه عكس علشان محدش يشمت في الاخر اقول الحمد لله".

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