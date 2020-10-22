بعدما خطفت الأنظار.. سمية الخشاب تكشف السر وراء خسارتها للوزن

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رنا صلاح الدين - استطاعت الفنانة سمية الخشاب، أن تلفت الأنظار حولها بسبب خسارتها للوزن خلال الأونة الأخيرة، وهو ما دفع الجمهور للسؤال عن ذلك.
وكتبت إحدى المتابعات لها:"ازاي نخلي البطن فلات كدة يا فنانة ينوبك ثواب ماشاء الله عليكي"، لترج عليها سمية قائلة:"التمرينات وشرب المية كتير ومفيش عشاء ابدا.. بعد الساعة 8 انسي الأكل".
سمية الخشاب
من ناحية أخرى اعتذرت سمية الخشاب عن مشاركة الفنان المصري أحمد آدم بطولة فيلمه الجديد "صابر وراضي" خوفاً من اصابتها بفيروس كورونا، لتحل النجمة اللبنانية رزان مغربي بديلة لها.
يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان كليب أغنية "عربيّة أنا" كلمات محمد حسن وهشام صادق وتوزيع محمود الشاعري، وألحان سمية، وقد مّ تصوير الكليب تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، وهو التعاون الثانى بينهما بعد كليب "يا مسكين".
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