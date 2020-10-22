رنا صلاح الدين - احتفل الفنان سليمان عيد، بحفل زفاف ابنته "سلمى"، الثلاثاء الماضي بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن. وحرص سليمان، على توجيه رسالة شكر لكل من حضر حفل الزفاف خاصة أصدقائه داخل الوسط الفني. ونشر عيد سلسلة من صور الحفل جمعته بالفنانين، وعلق عليهم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"شكرا لكل اصحابى اللى نورونى فى فرح سلمى بنتى وعقبال اولادكم وكل حبايبكم". سليمان عيد وتامر حسني سليمان عيد Advertisements سليمان عيد وحضر حفل الزفاف كل من الفنان هاني رمزي وحمدي الميرغني وخالد سرحان وطاهر أبو ليلة وعمرو عبد الجليل وأوس أوس وعلي ربيع ومحمد علي رزق ومحمد لطفي وكريم محمود عبد العزيز وشريف باهر وحسام داغر، ومجموعة أخرى من النجوم. سليمان عيد سليمان عيد سليمان عيد

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كانت هذه تفاصيل خبر صور| بعد الاحتفال بزفاف ابنته.. سليمان عيد للنجوم: "عقبال أولادكم وكل حبايبكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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