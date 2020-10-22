نادين نجيم تفاجئ الجمهور بإطلاق فلتر جديد باسمها

رنا صلاح الدين - أعلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن إطلاق فيلتر جديد باسمها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، يتاح استخدامه غدًا الجمعة الموافق 23 أكتوبر.

ونشرت نادين صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"فيلتر جديد بإسمي بكرا الساعة ٨ المسا رح ينزل و بصير جاهز انكم تستخدموه رح تحبوه كتير".

وأضافت:"كتير محمسة تجربوه صراحة اتحمست اعمل فلتر بعد الانفجار بكرا رح خبركم كل التفاصيل على الانستا ستوري بحبكم كتير".

نادين نجيم

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وكانت الفنانة نادين نجيم قد حلت ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "قعدة رجالة" الذي يعرض على قناة OSN، تقديم قيس نجيب ونيقولا معوض وخالد سليم، والتي سجلتها قبل إصابتها في حادث انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت خلال الحلقة عن مواصفات فارس أحلامها، الذي تحب العيش معه دون أن تشعر بملل؛ حيث قالت إنه لابد أن يشبهها 100 % يحب الأشياء التي تحبها ويحب مميزاتها وعيوبها أيضاً، بالإضافة إلى أن تكون شخصيته مرحة وحنون، وأن تشعر بأنه صديقها المفضل. الفنانة اللبنانية أكدت أنها شخصية لا تحب الدراما في الحياة، لكنها بمجرد أن تبدأ في البكاء لا يمكن السيطرة عليها.

يذكر أن نادن نجيم، تعرضت لإصابة في وجهها جراء أحداث تفجيرات مرفأ بيروت، وخضعت بسببها لجراحة امتدت إلى ٦ساعات، وبعدها اكتشف الأطباء إصابتها بكسر في الأنف لتخضع لعملية أخرى.