شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لمحمود الليثى بعد شفائه وأسرته من فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان محمود الليثى سلبية نتيجة فحص فيروس كورونا المستجد له ولزوجته ووالدته، بعد إعلانه إصابته بالفيروس منذ أسبوعين تقريبا، موجها الشكر لكل من دعمه ودعا له بهذه الفترة الصعبة بعد كتابته عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن حالته وحالة أسرته، قائلا "فى الوقت ده كنت تعبان بقالى 10 أيام ومكنتش ناوى أكتب عشان مصدرش طاقة سلبية لكن كنت محتاج للدعاء لأن حالة والدتى وزوجتى كانت سيئة جدا".

وتابع الليثى فى فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "الفترة دى فهمتنى حاجات، أن كل حاجة من الممكن أن تعوض إلا حب الناس مش ممكن يتعوض أبدا كان بيجيلى رسايل من ناس ميجمعنيش بيهم أى صلة غير الحب بس.. شكرا لكل شخص حاول يساهم فى تحسن حالتى النفسية".



محمود الليثي

وأضاف "الكورونا موجودة وهي مرض شرس وأعراضه تختلف من شخص لآخر أنا الموضوع كان عندى زى دور برد شديد لكن مع زوجتى ووالدتى كان مختلف وأكثر صعوبة.. المرض موجود ولا بد أن نأخذ احتياطاتنا أنا كنت مخلى بالى وجالى معرفش إزاى بس ده قضاء الله"، مؤكدا أن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا وخاصة بمستشفيات العزل.

وكان شارك الليثي مؤخرا في مسلسل "مملكة إبليس"، وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها فى قالب تشويقى مثير طوال الحلقات .