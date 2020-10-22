شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكشف برومو فيلمها الجديد "خط دم" مع ظافر العابدين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة نيللى كريم عن برومو فيلمها الجديد "خط دم"، الذى يجمعها مع النجم ظافر العابدين، الذى من المقرر عرضه 30 أكتوبر على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والرعب وعالم مصاصى الدماء، ويلعب بطولته أمامها ظافر العابدين ومن إخراج رامى ياسين، وعلقت علي البرومو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا فى عرض أول وحصرى لفيلم #خط_ دم من إخراج رامى ياسين قبل السينما قريباً".



نيللي كريم

آخر أعمال الفنانة نيللى كريم كان مسلسل"ب 100 وش" و هو مسلسل كوميدى درامى و الذى حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه رمضان الماضى وكان العمل من تأليف أحمد وائل وكان يشارك نيللى البطولة الفنان آسر ياسين ومجموعة مميزة من المواهب الشابة مثل إسلام إبراهيم وزينب غريب وحسن أبو الروس ودنيا ماهر والعمل من إخراج كاملة أبو ذكرى ولم يكن هذا التعاون الأول بين نيللى والمخرجة كاملة أبو ذكرى.

من ناحية أخرى تنتظر نيللى عرض مسلسل "نمرة اتنين" على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا وهو مسلسل من 7 حلقات منفصلة ويضم قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم بينهم منى ذكى وأروى جودة وشيرين رضا وأمينة خليل وآسر ياسين وعمرو يوسف.