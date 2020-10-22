شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آديل خلال استعدادها لتقديم الحلقة المقبلة من SNL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية آديل حاليا للحلقة التى ستقدمها من البرنامج الكوميدى "Saturday Night Live"، الذى يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، والحلقة ستعرض يوم 24 أكتوبر الجارى، وتم اختيار H.E.R كضيف موسيقى بالحفل، حيث تتحول آديل لمذيعة لأول مرة وهو ما كشفته مؤخرا النجمة الشهيرة.

كشف القائمون على "Saturday Night Live" عن صورة لآديل خلال استعدادها للحلقة و ذلك كنوع من إثارة فضول المشاهدين ، فقد ظهرت النجمة العالمية بالصورة باطلالة مبهرة و أنيقة ، فكانت ترتدى ملابس "جينز" كاملة، إضافة الى قناع من أجل الوقاية من فيروس كورونا " COVID-19 " الذى هدد العالم و كانت النجمة الشهيرة تضع كل تركيزها فى " سكريبت " الحلقة.

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اديل خلال الاستعدادات للحلقة

يذكر أن آديل أكدت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشير "انستجرام" منذ بدء الإعلان عن تقديمها الحلقة أنها متحمسة جدا لهذه الخطوة لكنها أيضا تشعر بحالة من الخوف الشديد، وهى الخطوة التى كانت تتمنى اخذها منذ فترة طويلة إلا أن كل مرة الوقت لم يكن مناسبا، وأشارت آديل أن هذا العام يمر على ظهورها الأول فى البرنامج لأول مرة 12 عام كاملة خلال الانتخابات.

واستكملت آديل: "ضيقتى هى H.E.R أنا احبها كثيرا ولا استطيع الانتظار لهذه الحلقة".