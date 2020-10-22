شكرا لقرائتكم خبر عن هل قُبلة كانى ويست لكيم كاردشيان فى عيد ميلادها مؤشر على انتهاء التوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد النجم العالمى كانى ويست عدم استعراض حبه لزوجته نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان، إلا أن مغنى الراب الشهير البالغ من العمر 43 عاما قرر أن يكسر هذه القاعدة ويظهر عشقه لملكة تليفزيون الواقع فى عيد ميلادها الـ40 وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر".

ونشر كانى ويست على صفحته بموقع "تويتر" والتى تضم أكثر من 30.9 مليون شخص، صورة قديمة وهو يقبل كيم كاردشيان فى استاد لا يوجد به أى شخص وعلق على الصورة ليهنئها بعيد ميلادها الـ40 مؤكدا أنه يحبها جدا.



بوست كاني ويست

وجاءت هذه الخطوة بالرغم من أن الزوجين كيم و كانى عاشا الفترة الأخيرة فى حالة من الاضطراب والتوتر وهو ما ظهر بوضوح من خلال تصريحات كانى التى صدمت الملايين، إضافة إلى لقائها فى وايومنج حيث ظهرت كيم فى حالة من البكاء الهيستيرى وهو الأمر الذى أزعج الكثير من محبيها وعشاقها وتكهن الكثيرون أنها النهاية لقصة حب الزوجين.

وبنشر كانى ويست للبوست بهذه الصيغة بمثابة رسالة توضح انتهاء أزمته ومشاكله مع كيم التى كانت تتصدر الصحف والمواقع.