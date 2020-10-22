هل ينجح الأبناء في الصلح بين أصالة وأنغام؟.. السبب صورة

رنا صلاح الدين - تفاجئ الجمهور بالخطوة التي اتخذتها النجمة السورية أصالة نصري رغم وجود خلافات بينهما وبين النجمة أنغام.

نشرت أصالة، صورة عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهر فيها كل من نجلها خالد ونجل المطربة أنغام، معلقة عليها قائلة:"صورة حضارية".

اصالة

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي نشرتها أصالة، وخمنوا أن أصالة بهذه الصورة تبدأ بالصلح مع أنغام، بعد الخلافات الشديدة التي نشبت بينهما، بعدما تزوجت الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طليق ابنة شقيقة زوجها السابق طارق العريان.

وبعد طلاق أصالة نصري من المخرج طارق العريان، وأيضًا انفصال أنغام عن أحمد إبراهيم يتوقع الجمهور أن الفترة القادمة ستشهد صلح بين أنغام وأصالة.

يذكر أن أنغام، قالت في برنامج "توأم روحي"، الذي يقدمه الإعلامي نيشان، أنها تفاجئت من رد فعل أصالة بعد زواجها من أحمد إبراهيم، مؤكدة أن حبل الود مع أصالة انقطع نهائياً بلا رجعة.